https://ria.ru/20210614/putin-1736976648.html
Путин заявил, что политическая система в России развивается
Путин заявил, что политическая система в России развивается - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что политическая система в России развивается
Президент России Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, 32 партии будут принимать участие в различных выборных процессах в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:34
2021-06-14T18:34
2021-06-14T18:34
россия
nbc
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736975096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04cde7db2a2ec4fb2f4684179bf35f2f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, 32 партии будут принимать участие в различных выборных процессах в сентябре.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210614/interview-1736972883.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736972128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c1c6b643a157326bf1e6eb3d2daf57a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nbc, владимир путин, политика
Путин заявил, что политическая система в России развивается
Путин заявил, что политическая система в России развивается, в выборах примут участие 32 партии