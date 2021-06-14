https://ria.ru/20210614/putin-1736976648.html

Путин заявил, что политическая система в России развивается

Путин заявил, что политическая система в России развивается - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что политическая система в России развивается

Президент России Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, 32 партии будут принимать участие в различных выборных процессах в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T18:34

2021-06-14T18:34

2021-06-14T18:34

россия

nbc

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что политическая система в России развивается, 32 партии будут принимать участие в различных выборных процессах в сентябре.Текст интервью президента американской телекомпании NBC опубликован на сайте Кремля."Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210614/interview-1736972883.html

россия

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2021

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россия, nbc, владимир путин, политика