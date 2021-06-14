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Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за права, заявил Путин
Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за права, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за права, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает борьбу афроамериканцев за свои права, но выступает против любых видов экстремизма, которые... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:48
2021-06-14T17:48
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает борьбу афроамериканцев за свои права, но выступает против любых видов экстремизма, которые наблюдаются сейчас, сообщается на сайте Кремля."Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, и это имеет определённые корни, основание. Но в то же время, какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать. И здесь у нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
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россия, владимир путин, в мире
Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за права, заявил Путин
17:48 14.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин дал интервью американской телекомпании NBC
Президент РФ Владимир Путин дал интервью американской телекомпании NBC - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил, что Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за права, но против экстремизма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поддерживает борьбу афроамериканцев за свои права, но выступает против любых видов экстремизма, которые наблюдаются сейчас, сообщается на сайте Кремля.
"Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, и это имеет определённые корни, основание. Но в то же время, какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать. И здесь у нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
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