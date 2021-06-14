https://ria.ru/20210614/putin-1736969778.html

Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот"

Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот" - РИА Новости, 14.06.2021

Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот"

Президент России Владимир Путин в ходе интервью телекомпании NBC заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы главы российского... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:32

2021-06-14T17:32

2021-06-14T21:23

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владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе интервью телекомпании NBC заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы главы российского государства ему не нравятся. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.В ходе интервью речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. В свою очередь, Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще в 1930-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России."Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите" — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный", — сказал журналист NBC.Как, в свою очередь, заявил Симмонс, он думал, что Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, а глава российского государства, по его мнению, делает именно это."Нет. Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" — отреагировал Путин.

https://ria.ru/20210614/putin-1736960208.html

https://ria.ru/20210614/putin-1736960987.html

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"Вы затыкаете мне рот" – Путин сделал замечание журналисту NBC "Вы затыкаете мне рот" – Путин сделал замечание журналисту NBC 2021-06-14T17:32 true PT0M26S

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россия, владимир путин, сша, политика