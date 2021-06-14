Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот"
17:32 14.06.2021 (обновлено: 21:23 14.06.2021)
Путин заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы ему не нравятся
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе интервью телекомпании NBC заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы главы российского государства ему не нравятся. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.
В ходе интервью речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. В свою очередь, Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще в 1930-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России.
"Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите" — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный", — сказал журналист NBC.
"Дайте мне ответить, вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно", — попросил его глава российского государства.
Как, в свою очередь, заявил Симмонс, он думал, что Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, а глава российского государства, по его мнению, делает именно это.
"Нет. Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" — отреагировал Путин.