Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/putin-1736969778.html
Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот"
Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот" - РИА Новости, 14.06.2021
Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот"
Президент России Владимир Путин в ходе интервью телекомпании NBC заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы главы российского... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:32
2021-06-14T21:23
россия
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736992062_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_da5aa5eb832e2a8bb85391f8cb6cfc0f.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе интервью телекомпании NBC заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы главы российского государства ему не нравятся. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.В ходе интервью речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. В свою очередь, Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще в 1930-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России."Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите" — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный", — сказал журналист NBC.Как, в свою очередь, заявил Симмонс, он думал, что Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, а глава российского государства, по его мнению, делает именно это."Нет. Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" — отреагировал Путин.
https://ria.ru/20210614/putin-1736960208.html
https://ria.ru/20210614/putin-1736960987.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Вы затыкаете мне рот" – Путин сделал замечание журналисту NBC
"Вы затыкаете мне рот" – Путин сделал замечание журналисту NBC
2021-06-14T17:32
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736992062_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1110bccd55a259898d0519050285aef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, сша, политика
Путин потребовал от журналиста NBC "не затыкать ему рот"
17:32 14.06.2021 (обновлено: 21:23 14.06.2021)
 

Путин заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы ему не нравятся

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе интервью телекомпании NBC заявил журналисту Киру Симмонсу, что тот "затыкает ему рот", когда ответы главы российского государства ему не нравятся. Расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля.
В ходе интервью речь, в частности, зашла о том, что в России некоторым представителям оппозиции и журналистам присваивают статус иностранных агентов. В свою очередь, Путин напомнил, что закон об иностранных агентах был принят в США еще в 1930-е годы, он гораздо более жесткий, чем у России.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:23
Путин не считает важным вопрос о защите после ухода с поста президента
"Но, господин президент, просто в Америке мы называем то, что вы сейчас делаете, "а сами-то вы что, на себя посмотрите" — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный", — сказал журналист NBC.

"Дайте мне ответить, вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно", — попросил его глава российского государства.

Как, в свою очередь, заявил Симмонс, он думал, что Путин считает, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и не должны комментировать политику, а глава российского государства, по его мнению, делает именно это.
"Нет. Если вы наберетесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, вам все станет ясно. Но вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" — отреагировал Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:29
Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия
 
РоссияВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
Лента новостейМолния