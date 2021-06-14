https://ria.ru/20210614/putin-1736961614.html
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:32
2021-06-14T16:32
2021-06-14T17:40
роскосмос
дмитрий рогозин
владимир путин
китай
россия
космос - риа наука
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735673721_84:2262:1963:3319_1920x0_80_0_0_edcca31b34616b065bdd07fbabf59798.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем."Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы приветствуем это заявление и дорожим ... знаю, что он (глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - ред.) сторонник развития отношений с Соединёнными Штатами в этой сфере, в космосе", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.Также во время интервью Путин добавил, что РФ заинтересована в сотрудничестве по данной сфере не только с США."Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса", - добавил президент.
https://ria.ru/20210614/kosmos-1736961706.html
китай
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735673721_312:2200:1803:3319_1920x0_80_0_0_01f62500fb0c9de64cd42c7b61868a38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин, китай, россия, космос - риа наука, сша, в мире
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин
16:32 14.06.2021 (обновлено: 17:40 14.06.2021)
Путин заявил, что Россия готова развивать отношения с США в космической сфере