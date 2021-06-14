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Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:32
2021-06-14T17:40
роскосмос
дмитрий рогозин
владимир путин
китай
россия
космос - риа наука
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем."Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы приветствуем это заявление и дорожим ... знаю, что он (глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - ред.) сторонник развития отношений с Соединёнными Штатами в этой сфере, в космосе", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.Также во время интервью Путин добавил, что РФ заинтересована в сотрудничестве по данной сфере не только с США."Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса", - добавил президент.
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роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин, китай, россия, космос - риа наука, сша, в мире
Россия готова к сотрудничеству с США в космической сфере, заявил Путин
16:32 14.06.2021 (обновлено: 17:40 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Путин заявил, что Россия готова развивать отношения с США в космической сфере

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова работать с США в космосе и добавил, что также продолжится сотрудничество в данной сфере с Китаем.
"Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы приветствуем это заявление и дорожим ... знаю, что он (глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин - ред.) сторонник развития отношений с Соединёнными Штатами в этой сфере, в космосе", - заявил Путин в интервью телеканалу NBC, материалы которого опубликованы на сайте Кремля.
Также во время интервью Путин добавил, что РФ заинтересована в сотрудничестве по данной сфере не только с США.
"Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:33Наука
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