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Путин назвал темы встречи с Байденом
Путин назвал темы встречи с Байденом - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал темы встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:29
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nbc
россия
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для их эффективного решения, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля."У нас всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - заявил президент.
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nbc, россия, джо байден, владимир путин, сша
Путин назвал темы встречи с Байденом
16:29 14.06.2021 (обновлено: 17:59 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Путин заявил, что на встрече с Байденом будут подняты вопросы, которые требуют сверки часов

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для их эффективного решения, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля.
"У нас всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - заявил президент.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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