https://ria.ru/20210614/putin-1736961108.html

Путин назвал темы встречи с Байденом

Путин назвал темы встречи с Байденом - РИА Новости, 14.06.2021

Путин назвал темы встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:29

2021-06-14T16:29

2021-06-14T17:59

nbc

россия

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для их эффективного решения, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля."У нас всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - заявил президент.

https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

россия

сша

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nbc, россия, джо байден, владимир путин, сша