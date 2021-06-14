https://ria.ru/20210614/putin-1736961108.html
Путин назвал темы встречи с Байденом
Путин назвал темы встречи с Байденом - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал темы встречи с Байденом
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:29
2021-06-14T16:29
2021-06-14T17:59
nbc
россия
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_262676c303598418bec0dee3399d4244.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что у России и США есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения позиций для их эффективного решения, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля."У нас всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - заявил президент.
https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_42:0:2686:1983_1920x0_80_0_0_02380b2d89306819f7c14a750e6ee9fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nbc, россия, джо байден, владимир путин, сша
Путин назвал темы встречи с Байденом
16:29 14.06.2021 (обновлено: 17:59 14.06.2021)
Путин заявил, что на встрече с Байденом будут подняты вопросы, которые требуют сверки часов