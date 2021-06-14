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Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия
Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия - РИА Новости, 14.06.2021
Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сравнил арест более 400 участников штурма Капитолия США с "преследованием за политические взгляды". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:29
2021-06-14T16:29
2021-06-14T16:29
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сравнил арест более 400 участников штурма Капитолия США с "преследованием за политические взгляды"."Вы знаете, что 450 человек были арестованы после того, как вошли в здание конгресса? А ведь они пришли туда не для того, чтобы украсть ноутбук. Они явились с политическими требованиями", - сказал Путин. Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.Как отмечает телеканал, российский президент имел в виду одну из участниц штурма, которая подозревается в краже ноутбука спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел.
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россия, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире
Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия
Путин сравнил аресты участников штурма Капитолия США с политическим преследованием