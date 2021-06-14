https://ria.ru/20210614/putin-1736960987.html

Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия

Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия - РИА Новости, 14.06.2021

Путин прокомментировал аресты участников штурма Капитолия

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сравнил арест более 400 участников штурма Капитолия США с "преследованием за политические взгляды". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:29

2021-06-14T16:29

2021-06-14T16:29

россия

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_0:169:3096:1911_1920x0_80_0_0_6b56295febd3adafd815d8feb7444e5c.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC сравнил арест более 400 участников штурма Капитолия США с "преследованием за политические взгляды"."Вы знаете, что 450 человек были арестованы после того, как вошли в здание конгресса? А ведь они пришли туда не для того, чтобы украсть ноутбук. Они явились с политическими требованиями", - сказал Путин. Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.Как отмечает телеканал, российский президент имел в виду одну из участниц штурма, которая подозревается в краже ноутбука спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.Шестого января группа поддерживающих бывшего президента США Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел.

https://ria.ru/20210522/politseyskie-1733484842.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, владимир путин, сша, в мире