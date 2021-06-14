https://ria.ru/20210614/putin-1736960896.html

Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой

Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой

Президент России Владимир Путин, говоря о мере наказания Алексею Навальному, заявил, что если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:28

2021-06-14T16:28

2021-06-14T19:01

россия

nbc

алексей навальный

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о мере наказания Алексею Навальному, заявил, что если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то нужно ответить."Дважды человека осуждали условно. По сути, это просто предупреждали, чтобы не нарушал действующего в России законодательства ... В конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей ... Таких ..., которые нарушают режим условного содержания ...Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить", - приводятся слова президента из интервью с телеканалом NBC на сайте Кремля.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html

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россия, nbc, алексей навальный, владимир путин