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Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой
Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой
Президент России Владимир Путин, говоря о мере наказания Алексею Навальному, заявил, что если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:28
2021-06-14T16:28
2021-06-14T19:01
россия
nbc
алексей навальный
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о мере наказания Алексею Навальному, заявил, что если кто-то прикрывается политической деятельностью, чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то нужно ответить."Дважды человека осуждали условно. По сути, это просто предупреждали, чтобы не нарушал действующего в России законодательства ... В конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей ... Таких ..., которые нарушают режим условного содержания ...Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить", - приводятся слова президента из интервью с телеканалом NBC на сайте Кремля.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html
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россия, nbc, алексей навальный, владимир путин
Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политикой
16:28 14.06.2021 (обновлено: 19:01 14.06.2021)
Путин заявил, что Навальный прикрывал коммерческие интересы политической деятельностью