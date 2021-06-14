https://ria.ru/20210614/putin-1736960341.html
Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин
Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что видит попытки разрушить отношения между РФ и Китаем, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:25
2021-06-14T16:25
2021-06-14T17:17
владимир путин
россия
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733164762_0:0:2923:1644_1920x0_80_0_0_c9db602de84be8b2d99f088e3b410837.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит попытки разрушить отношения между РФ и Китаем, сообщается на сайте Кремля."Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.
https://ria.ru/20210614/putin-1736958705.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733164823_0:0:2169:1627_1920x0_80_0_0_049807b063162d1b54c0d76962cadc0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, китай, в мире
Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин
16:25 14.06.2021 (обновлено: 17:17 14.06.2021)
Путин заявил, что Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая