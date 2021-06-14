https://ria.ru/20210614/putin-1736960341.html

Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин

Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Москва видит попытки разрушить отношения России и Китая, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что видит попытки разрушить отношения между РФ и Китаем, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:25

2021-06-14T16:25

2021-06-14T17:17

владимир путин

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что видит попытки разрушить отношения между РФ и Китаем, сообщается на сайте Кремля."Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике", - приводятся на сайте слова президента из интервью американской телекомпании NBC.

https://ria.ru/20210614/putin-1736958705.html

россия

китай

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владимир путин, россия, китай, в мире