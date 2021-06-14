https://ria.ru/20210614/putin-1736960106.html

Россия не боится китайских авианосцев, заявил Путин

Россия не боится китайских авианосцев, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Россия не боится китайских авианосцев, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не боится авианосцев Китая, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:23

2021-06-14T16:23

2021-06-14T16:46

владимир путин

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не боится авианосцев Китая, сообщается на сайте Кремля."Что нам бояться Китая с авианосцами? Кроме всего прочего, у нас огромная граница с Китаем, но она сухопутная. Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну это просто ни о чём для нас", - приводятся на сайте слова президента в интервью американской телекомпании NBC.

https://ria.ru/20210614/putin-1736958705.html

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китай

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владимир путин, россия, китай, в мире