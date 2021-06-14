https://ria.ru/20210614/putin-1736959789.html

Путина не удивило желание Байдена встретиться с ним

Путина не удивило желание Байдена встретиться с ним - РИА Новости, 14.06.2021

Путина не удивило желание Байдена встретиться с ним

Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что его не удивило желание Байдена встретиться с ним без предварительных условий,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:22

2021-06-14T16:22

2021-06-14T17:22

россия

джо байден

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC заявил, что его не удивило желание Байдена встретиться с ним без предварительных условий, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля.Во время интервью российского президента спросили, не было ли удивительным, что президент США Джо Байден запросил встречу, не выдвигая никаких предварительных условий."У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того, чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного", - заявил президент.

https://ria.ru/20210614/ssha-1736961205.html

россия

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире