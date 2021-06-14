https://ria.ru/20210614/putin-1736959264.html

Путин ответил на вопрос о себе как о "диктаторе" и "автократе"

Путин ответил на вопрос о себе как о "диктаторе" и "автократе" - РИА Новости, 14.06.2021

Путин ответил на вопрос о себе как о "диктаторе" и "автократе"

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телеканала NBC о себе как о "диктаторе" и "автократе", заявил, что это подается публике так, как... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:18

2021-06-14T16:18

2021-06-14T16:58

россия

g7

джо байден

сша

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телеканала NBC о себе как о "диктаторе" и "автократе", заявил, что это подается публике так, как считается целесообразным для правящих классов в той или иной стране, материалы интервью опубликованы на сайте Кремля.Во время интервью Путину задали вопрос по саммиту с президентом США Джо Байденом, перед которым Байден встречается с лидерами G7 и европейских государств. Интервьюер отметил, что "это подается как попытка сплотить ряды мировых демократий, теперь он собирается встретиться с президентом (с президентом РФ - ред.), которого подают как диктатора, автократа"."Я не знаю, кто-то подаёт под таким соусом, кто-то смотрит на развитие ситуации и на Вашего покорного слугу по-другому. Всё это подаётся публике так, как считается целесообразным для правящих классов в той или другой стране", - приводятся слова президента на сайте.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736870908.html

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россия, g7, джо байден, сша, владимир путин, в мире