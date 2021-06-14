https://ria.ru/20210614/putin-1736958350.html
Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны
Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны
Президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:13
2021-06-14T16:13
2021-06-14T16:49
безопасность
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:124:2965:1792_1920x0_80_0_0_d60ad01a59dbdd21136f64257d1d5a57.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны, сообщается на сайте Кремля."Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.
https://ria.ru/20210614/niderlandy-1736940910.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736153203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc2641b6b3ed79882844b905acc1c0d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нато, владимир путин
Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны
16:13 14.06.2021 (обновлено: 16:49 14.06.2021)
Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны