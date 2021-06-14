https://ria.ru/20210614/putin-1736958350.html

Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны - РИА Новости, 14.06.2021

Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны

Президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:13

2021-06-14T16:13

2021-06-14T16:49

безопасность

нато

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны, сообщается на сайте Кремля."Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.

https://ria.ru/20210614/niderlandy-1736940910.html

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2021

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безопасность, нато, владимир путин