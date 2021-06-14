https://ria.ru/20210614/putin-1736958257.html

Путин ответил на вопрос о преемнике

Путин ответил на вопрос о преемнике - РИА Новости, 14.06.2021

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что сделает все, чтобы преданные России люди,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:13

2021-06-14T16:13

2021-06-14T20:18

nbc

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что сделает все, чтобы преданные России люди, готовые положить на алтарь Отечества жизнь, были поддержаны."Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20210614/putin-1736960208.html

россия

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nbc, россия, владимир путин