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Путин назвал самую значимую цель своей жизни
Путин назвал самую значимую цель своей жизни - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал самую значимую цель своей жизни
Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:12
2021-06-14T16:36
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России."Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.Путин также добавил, что сделает все, чтобы преданные стране люди были поддержаны. "Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - подчеркнул президент.
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россия, владимир путин, политика
Путин назвал самую значимую цель своей жизни
16:12 14.06.2021 (обновлено: 16:36 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин назвал укрепление России самой значимой задачей своей жизни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России.
"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.
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Путин назвал жесткую риторику из США в свой адрес "мачизмом"
Путин также добавил, что сделает все, чтобы преданные стране люди были поддержаны. "Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - подчеркнул президент.
 
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