https://ria.ru/20210614/putin-1736958144.html

Путин назвал самую значимую цель своей жизни

Путин назвал самую значимую цель своей жизни - РИА Новости, 14.06.2021

Путин назвал самую значимую цель своей жизни

Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:12

2021-06-14T16:12

2021-06-14T16:36

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России."Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.Путин также добавил, что сделает все, чтобы преданные стране люди были поддержаны. "Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20210614/ssha-1736961205.html

россия

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россия, владимир путин, политика