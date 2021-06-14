https://ria.ru/20210614/putin-1736958144.html
Путин назвал самую значимую цель своей жизни
Путин назвал самую значимую цель своей жизни - РИА Новости, 14.06.2021
Путин назвал самую значимую цель своей жизни
Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:12
2021-06-14T16:12
2021-06-14T16:36
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России."Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.Путин также добавил, что сделает все, чтобы преданные стране люди были поддержаны. "Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20210614/ssha-1736961205.html
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россия, владимир путин, политика
Путин назвал самую значимую цель своей жизни
16:12 14.06.2021 (обновлено: 16:36 14.06.2021)
Путин назвал укрепление России самой значимой задачей своей жизни
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в интервью американской телекомпании NBC
заявил, что для него в жизни нет никакой более значимой задачи, чем укрепление России
.
"Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России", - приводит выдержки из интервью пресс-служба Кремля.
Путин также добавил, что сделает все, чтобы преданные стране люди были поддержаны. "Если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны", - подчеркнул президент.