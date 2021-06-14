https://ria.ru/20210614/putin-1736957444.html

Путин рассказал, что будет после его ухода с поста президента

Путин рассказал, что будет после его ухода с поста президента - РИА Новости, 14.06.2021

Путин рассказал, что будет после его ухода с поста президента

Президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента страна не обрушится в одночасье. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:10

2021-06-14T16:10

2021-06-14T17:35

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что после его ухода с поста президента страна не обрушится в одночасье.Такую формулировку в вопросе предложил журналист американской телекомпании NBC Кир Симмонс, который брал у Путина интервью. Он напомнил о поправках в Конституцию, которые дают нынешнему президенту возможность оставаться в должности до 2036 года, и спросил, что будет с Россией дальше.Путин вспомнил, в каком состоянии Россия была в 2000 году, когда он только начинал свою работу. По его словам, она "балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса"."Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть, что ли?" — приводятся на сайте Кремля ответы главы государства.Он заявил, что за это время властям удалось "задушить на корню" терроризм."Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо", — добавил Путин.Президент заметил, что "настолько связал свою судьбу с судьбой страны", что для него нет более значимой задачи, чем укрепление России. При этом Путин отметил — если он увидит человека с конструктивными взглядами, "который предан стране" и "готов положить на алтарь Отечества всю свою жизнь", то сделает все, чтобы он получил поддержку.Он подчеркнул, что его жизнь после президентства — "вопрос третьестепенного значения", а самое главное — "судьба страны и ее народа".

https://ria.ru/20210614/putin-1736963074.html

https://ria.ru/20210614/putin-1736958144.html

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россия, владимир путин, политика