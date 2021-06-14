https://ria.ru/20210614/putin-1736955768.html

Британцы поддержали Путина, заявившего о низшей точке в отношениях с США

Британцы поддержали Путина, заявившего о низшей точке в отношениях с США - РИА Новости, 14.06.2021

Британцы поддержали Путина, заявившего о низшей точке в отношениях с США

Читатели британской газеты Times прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:57

2021-06-14T15:57

2021-06-14T16:39

россия

дмитрий песков

владимир путин

великобритания

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Times прокомментировали заявление Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке. Многие посчитали, что в эскалации напряженности виноваты Соединенные Штаты."Очень печально наблюдать, как Запад — из-за своего высокомерия и невежества, а также многолетнего лакейского прислуживания сионистскому ультраправому крылу и таким коррумпированным режимам, как Саудовская Аравия, — теперь находится в положении, в котором преимущество оказалось на стороне Путина", — посетовал пользователь с ником Wanderer.По словам Deborah Lewis, прискорбно, что Великобритания не хочет "последовать примеру России в некоторых моментах, вместо того чтобы оставаться марионеткой Америки"."Вперед, Путин! Поставь маразматика Байдена в неловкое положение. Будем надеяться, что ему не придется зачитывать речь по бумажке. Он приезжает сюда и вмешивается в наши отношения с нашими соседями. Американцам следует разобраться с собственными проблемами, прежде чем учить нас, что нам делать", — подытожили пользователи.Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве, на вилле Le Grange. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский президент едет на саммит, так как этого требуют плохие отношения, однако завышать ожидания от переговоров не стоит. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210614/ucheniya-1736951927.html

https://ria.ru/20210614/summit-1736677536.html

россия

великобритания

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, великобритания, москва, вашингтон (город), сша, в мире