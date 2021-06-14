https://ria.ru/20210614/putin-1736950101.html

США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин

США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин

Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Вашингтон отказывался от совместной работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:16

2021-06-14T15:16

2021-06-14T15:16

nbc

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в мире

россия

владимир путин

сша

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Вашингтон отказывался от совместной работы, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы сотрудничать с международными участниками, включая США. Это вы отказались от совместной работы", - сказал он в интервью NBC.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.

https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html

вашингтон (город)

россия

сша

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nbc, вашингтон (город), в мире, россия, владимир путин, сша