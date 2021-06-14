https://ria.ru/20210614/putin-1736950101.html
США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин
США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин
Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Вашингтон отказывался от совместной работы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:16
2021-06-14T15:16
2021-06-14T15:16
nbc
вашингтон (город)
в мире
россия
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_262676c303598418bec0dee3399d4244.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Вашингтон отказывался от совместной работы, заявил президент России Владимир Путин."Мы готовы сотрудничать с международными участниками, включая США. Это вы отказались от совместной работы", - сказал он в интервью NBC.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.
https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html
вашингтон (город)
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683643_42:0:2686:1983_1920x0_80_0_0_02380b2d89306819f7c14a750e6ee9fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nbc, вашингтон (город), в мире, россия, владимир путин, сша
США всегда отказывались сотрудничать по кибербезопасности, заявил Путин
Путин в интервью NBC заявил, что США отказывались от совместной работы по кибербезопасности