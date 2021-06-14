https://ria.ru/20210614/putin-1736943625.html
Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 14.06.2021
Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что надеется на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:22
2021-06-14T14:22
2021-06-14T19:41
nbc
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что надеется на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью."Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс (борьбы с киберпреступностью – ред.) с нашими американскими партнерами", - сказал он в интервью NBC.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.
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nbc, в мире, россия, владимир путин, сша
Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью
14:22 14.06.2021 (обновлено: 19:41 14.06.2021)
Путин в интервью NBC заявил, что надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью