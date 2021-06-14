https://ria.ru/20210614/putin-1736943625.html

Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью

Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 14.06.2021

Путин надеется на сотрудничество с США в борьбе с киберпреступностью

Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что надеется на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:22

2021-06-14T14:22

2021-06-14T19:41

nbc

в мире

россия

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735683708_0:216:2611:1685_1920x0_80_0_0_4bf43bc53cbb42f674e25632d8a36429.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что надеется на запуск процесса сотрудничества с США в борьбе с киберпреступностью."Мы очень надеемся, что нам удастся запустить этот процесс (борьбы с киберпреступностью – ред.) с нашими американскими партнерами", - сказал он в интервью NBC.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языка.

https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nbc, в мире, россия, владимир путин, сша