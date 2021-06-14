https://ria.ru/20210614/putin-1736943207.html

Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин

Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021

Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что РФ обеспокоена кибердеятельностью НАТО. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:16

2021-06-14T14:16

2021-06-14T14:37

нато

сша

россия

владимир путин

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что РФ обеспокоена кибердеятельностью НАТО."То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить", - заявил Путин, слова которого приводятся в обратном переводе с английского на русский.

https://ria.ru/20210614/putin-1736942694.html

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нато, сша, россия, владимир путин, в мире