https://ria.ru/20210614/putin-1736943207.html
Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин
Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2021
Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что РФ обеспокоена кибердеятельностью НАТО. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:16
2021-06-14T14:16
2021-06-14T14:37
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью NBC, что РФ обеспокоена кибердеятельностью НАТО."То, чего боятся в Америке, может быть опасностью и для нас. НАТО провозгласила киберпространство боевым пространством. Они планируют что-то, готовят что-то, конечно, это не может нас не беспокоить", - заявил Путин, слова которого приводятся в обратном переводе с английского на русский.
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нато, сша, россия, владимир путин, в мире
Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере, заявил Путин
14:16 14.06.2021 (обновлено: 14:37 14.06.2021)
Путин заявил, что Россию беспокоит укрепление НАТО в киберсфере