https://ria.ru/20210614/protachevich-1736964994.html

Протасевич заявил, что ему нечего добавить "о русском олигархе"

Протасевич заявил, что ему нечего добавить "о русском олигархе" - РИА Новости, 14.06.2021

Протасевич заявил, что ему нечего добавить "о русском олигархе"

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в республике) Роман Протасевич заявил, что сказал все, что знал, "о российском РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:55

2021-06-14T16:55

2021-06-14T16:55

софия сапега

роман протасевич

россия

ryanair

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в республике) Роман Протасевич заявил, что сказал все, что знал, "о российском олигархе", и добавить ему нечего."Касательно вопроса об олигархе и обо всей этой ситуации: все, что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Более того, я не понимаю тех инсинуаций, которые сейчас идут, что называются конкретные фамилии", - сказал он на пресс-конференции в Минске, организованной белорусским МИД для обсуждения ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair."Я и сейчас не могу вспомнить ни фамилии, ни точное название компании. Я уже все озвучил в интервью, более мне добавить нечего", - заключил Протасевич.Задержанный в Белоруссии Протасевич 6 июня рассказал в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе. По его словам, этот олигарх - конкурент Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль считает, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, "вряд ли можно играть в кошки-мышки".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210610/lukyanov-1736479277.html

https://ria.ru/20210614/protasevich-1736963294.html

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софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, белоруссия, в мире