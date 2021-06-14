https://ria.ru/20210614/prokat-1736925298.html
Фильм "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные - РИА Новости, 14.06.2021
Фильм "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Американский фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 148,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:58
2021-06-14T10:58
2021-06-14T10:58
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 148,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.Премьера картины в России состоялась 3 июня. Действие фильма происходит в Лондоне 1970-х годов, молодая модельер Круэлла Де Виль узнает правду о гибели своей матери. Жажда мести открывает новую сторону ее личности и превращает ее в безжалостную и ужасающую легенду. Роль Круэллы сыграла Эмма Стоун.Второе место в рейтинге занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие-3: По воле дьявола" со сборами в 120 миллионов рублей. Картина является продолжением фильмов "Заклятие" и "Заклятие 2". Вера Фармига и Патрик Уилсон вернулись к ролям охотников за призраками Лоррейн и Эда Уорренов в новой части. Основой для сюжета послужил судебный процесс над Арне Шайенном Джонсоном, который случился в 1981 году в Коннектикуте.На третьей позиции расположился американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2" режиссера Джона Красински со сборами в 82,3 миллиона рублей. Главные роли исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс. Картина является продолжением событий, рассказанных в первой части фильма. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что кроме монстров есть и другие существа.Четвертую строчку рейтинга занял боевик "Форсаж 9". Фильм является продолжением истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе. За выходные фильм собрал 44,7 миллиона рублей.Замыкает пятерку американский боевик режиссера Ренни Харлина "Ограбление по-джентльменски" со сборами в 25,6 миллионов рублей за уикенд. Главную роль исполнил Пирс Броснан, а также Тим Рот, Ник Кэннон, Джейми Чон и Гермиона Корфилд.
https://ria.ru/20210604/kruella-1735451505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, новости культуры, пирс броснан
Фильм "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные
Фильм "Круэлла" возглавил кинопрокат в России и СНГ за прошедшие выходные
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Американский фильм режиссера Крэйга Гиллеспи "Круэлла" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 148,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил
портал kinobusiness.com.
Премьера картины в России состоялась 3 июня. Действие фильма происходит в Лондоне 1970-х годов, молодая модельер Круэлла Де Виль узнает правду о гибели своей матери. Жажда мести открывает новую сторону ее личности и превращает ее в безжалостную и ужасающую легенду. Роль Круэллы сыграла Эмма Стоун.
Второе место в рейтинге занял американский мистический фильм ужасов режиссера Майкла Чавеса "Заклятие-3: По воле дьявола" со сборами в 120 миллионов рублей. Картина является продолжением фильмов "Заклятие" и "Заклятие 2". Вера Фармига и Патрик Уилсон вернулись к ролям охотников за призраками Лоррейн и Эда Уорренов в новой части. Основой для сюжета послужил судебный процесс над Арне Шайенном Джонсоном, который случился в 1981 году в Коннектикуте.
На третьей позиции расположился американский фантастический фильм ужасов "Тихое место 2" режиссера Джона Красински со сборами в 82,3 миллиона рублей. Главные роли исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс.
Картина является продолжением событий, рассказанных в первой части фильма. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что кроме монстров есть и другие существа.
Четвертую строчку рейтинга занял боевик "Форсаж 9". Фильм является продолжением истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе. За выходные фильм собрал 44,7 миллиона рублей.
Замыкает пятерку американский боевик режиссера Ренни Харлина "Ограбление по-джентльменски" со сборами в 25,6 миллионов рублей за уикенд. Главную роль исполнил Пирс Броснан, а также Тим Рот, Ник Кэннон, Джейми Чон и Гермиона Корфилд.