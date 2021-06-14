https://ria.ru/20210614/prichina-1736961924.html

Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва

Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва - РИА Новости, 14.06.2021

Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва

Нарушения техники безопасности могли стать причиной взрыва на АЗС в Новосибирске сегодня днем, заявил NGS бывший сотрудник станции. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:34

2021-06-14T16:34

2021-06-14T17:34

пожар на азс в новосибирске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нарушения техники безопасности могли стать причиной взрыва на АЗС в Новосибирске сегодня днем, заявил NGS бывший сотрудник станции. "Владелец чихал на технику безопасности", — заявил мужчина, пожелавший остаться анонимным. По его словам, руководство станции в погоне за прибылью не делало перерывы в работе даже во время заправки резервуаров. "Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали все как можно быстрее", — добавил собеседник портала. Он признался, что перед увольнением хотел узнать, не оставит ли компания в беде его семью, если на АЗС произойдет ЧП. "Но там такое отношение было: не нравится — увольняйся, на ваше место придут другие", — подытожил мужчина. ЧП на АЗС на Гусиноборском шоссе в Новосибирске произошло сегодня днем. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, продолжают взрываться газовые баллоны. МЧС сообщило о 21 пострадавшем, включая спасателей.

https://rsport.ria.ru/20210614/futbol-1736945038.html

новосибирск

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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП 2021-06-14T16:34 true PT0M48S

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пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия