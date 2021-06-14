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Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва
Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва - РИА Новости, 14.06.2021
Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва
Нарушения техники безопасности могли стать причиной взрыва на АЗС в Новосибирске сегодня днем, заявил NGS бывший сотрудник станции. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:34
2021-06-14T17:34
пожар на азс в новосибирске
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новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нарушения техники безопасности могли стать причиной взрыва на АЗС в Новосибирске сегодня днем, заявил NGS бывший сотрудник станции. "Владелец чихал на технику безопасности", — заявил мужчина, пожелавший остаться анонимным. По его словам, руководство станции в погоне за прибылью не делало перерывы в работе даже во время заправки резервуаров. "Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали все как можно быстрее", — добавил собеседник портала. Он признался, что перед увольнением хотел узнать, не оставит ли компания в беде его семью, если на АЗС произойдет ЧП. "Но там такое отношение было: не нравится — увольняйся, на ваше место придут другие", — подытожил мужчина. ЧП на АЗС на Гусиноборском шоссе в Новосибирске произошло сегодня днем. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, продолжают взрываться газовые баллоны. МЧС сообщило о 21 пострадавшем, включая спасателей.
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
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пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске назвал возможную причину взрыва
16:34 14.06.2021 (обновлено: 17:34 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорящая автозаправка в Новосибирске
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бывший сотрудник АЗС в Новосибирске обвинил владельца в нарушении техники безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Нарушения техники безопасности могли стать причиной взрыва на АЗС в Новосибирске сегодня днем, заявил NGS бывший сотрудник станции.
"Владелец чихал на технику безопасности", — заявил мужчина, пожелавший остаться анонимным.
По его словам, руководство станции в погоне за прибылью не делало перерывы в работе даже во время заправки резервуаров.
"Газовоз сливаем — машины заправляем. Минус 35 — машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали все как можно быстрее", — добавил собеседник портала.
Он признался, что перед увольнением хотел узнать, не оставит ли компания в беде его семью, если на АЗС произойдет ЧП.
"Но там такое отношение было: не нравится — увольняйся, на ваше место придут другие", — подытожил мужчина.
ЧП на АЗС на Гусиноборском шоссе в Новосибирске произошло сегодня днем. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, продолжают взрываться газовые баллоны.
МЧС сообщило о 21 пострадавшем, включая спасателей.
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Пожар на АЗС в НовосибирскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
 
 
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