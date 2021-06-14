Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/pozhar-1736996058.html
Пожар на АЗС в Новосибирске потушили
Пожар на АЗС в Новосибирске потушили - РИА Новости, 14.06.2021
Пожар на АЗС в Новосибирске потушили
Пожар на АЗС в Новосибирске, в котором пострадали 24 человека, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T21:56
2021-06-14T22:10
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736981316_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2a59fb3c9e54eb1cdbe1a2799487655f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на АЗС в Новосибирске, в котором пострадали 24 человека, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, погибших нет. Причиной взрывов и пожара стал автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость."В 21.48 (мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736981316_229:434:2381:2048_1920x0_80_0_0_55b23429f599227f4ae64c5a1bee3d6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
Пожар на АЗС в Новосибирске потушили
21:56 14.06.2021 (обновлено: 22:10 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорящая автозаправка в Новосибирске
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Пожар на АЗС в Новосибирске, в котором пострадали 24 человека, полностью потушили

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на АЗС в Новосибирске, в котором пострадали 24 человека, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, погибших нет. Причиной взрывов и пожара стал автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость.
"В 21.48 (мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Пожар на АЗС в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
1 из 8

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

Горящая автозаправка в Новосибирске
2 из 8

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пожар длился около трех часов.

Горящая автозаправка в Новосибирске
3 из 8

Пожар длился около трех часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

Сотрудник полиции у горящей автозаправки в Новосибирске
4 из 8

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

Горящая автозаправка в Новосибирске
5 из 8

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

Автозаправка горит в Новосибирске
6 из 8

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

Горящая автозаправка в Новосибирске
7 из 8

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

Горящая автозаправка в Новосибирске
8 из 8

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 8

Более 60 сотрудников МЧС задействовали в тушении пожара на АЗС "Еврогаз" в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 8

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение примерно в 17 часов по московскому времени.

На фото: вспыхнувшая автозаправка в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 8

Пожар длился около трех часов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 8

Тушение осложнялось взрывами газовых баллонов и резервуаров с топливом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 8

Следователи возбудили уголовное дело из-за возгорания.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 8

В МЧС сообщили, что предварительной причиной пожара стал незаземленный при сливе топлива автомобиль-газовоз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 8

Превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не выявили.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 8

Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в ожоговый центр для оказания необходимой помощи.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеНовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
Лента новостейМолния