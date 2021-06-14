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Пожар на АЗС в Новосибирске потушили

Пожар на АЗС в Новосибирске потушили - РИА Новости, 14.06.2021

Пожар на АЗС в Новосибирске потушили

Пожар на АЗС в Новосибирске, в котором пострадали 24 человека, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:56

2021-06-14T21:56

2021-06-14T22:10

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Пожар на АЗС в Новосибирске, в котором пострадали 24 человека, полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, погибших нет. Причиной взрывов и пожара стал автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость."В 21.48 (мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия