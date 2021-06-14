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В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске
В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 14.06.2021
В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске
Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:54
2021-06-14T18:27
новосибирская область
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, погибших нет. Ликвидировано открытое горение."Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал Лебедев.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
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новосибирская область, видео, пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.
2021-06-14T17:54
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В МЧС назвали причину пожара на АЗС в Новосибирске
17:54 14.06.2021 (обновлено: 18:27 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорящая автозаправка в Новосибирске
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МЧС: причиной пожара на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Автомобиль-газовоз, который не был заземлен при сливе газа в стационарную емкость, стал причиной взрывов и пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил журналистам первый замглавы ГУМЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев.
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последним данным, при пожаре пострадали 24 человека, погибших нет. Ликвидировано открытое горение.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси на частной автогазозаправочной станции. Впоследствии произошел второй хлопок, уже непосредственно газовоза. Причиной этому всему послужило незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость. Впоследствии площадь пожара развилась на площадь 1,5 тысячи квадратных метров", - сказал Лебедев.
 
Новосибирская областьПожар на АЗС в НовосибирскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
 
 
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