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На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.06.2021
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:08
2021-06-14T17:08
2021-06-14T17:30
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В 17.03 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последней информации областного минздрава, пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
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пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
17:08 14.06.2021 (обновлено: 17:30 14.06.2021)
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение