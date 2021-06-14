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На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение

На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.06.2021

На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:08

2021-06-14T17:08

2021-06-14T17:30

пожар на азс в новосибирске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В 17.03 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последней информации областного минздрава, пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия