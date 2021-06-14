Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/pozhar-1736967376.html
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.06.2021
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:08
2021-06-14T17:30
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736964836_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_d8ab505ad52e7485a07fdf96fb7caa2a.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ."В 17.03 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последней информации областного минздрава, пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736964836_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_71052f85cde1a5b060ca92358ac16621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар на азс в новосибирске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
17:08 14.06.2021 (обновлено: 17:30 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорящая автозаправка в Новосибирске
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на АЗС в Новосибирске, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"В 17.03 ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По последней информации областного минздрава, пострадал 21 человек, восемь из них в тяжелом состоянии.
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
Лента новостейМолния