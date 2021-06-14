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Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали
Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали - РИА Новости, 14.06.2021
Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали
Спасатели локализовали пожар на АЗС в Новосибирске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:23
2021-06-14T16:23
2021-06-14T17:34
пожар на азс в новосибирске
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на АЗС в Новосибирске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов."15.56 (мск) пожар локализован на площади 1200 м.кв.", - сообщили в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар на азс в новосибирске, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали
16:23 14.06.2021 (обновлено: 17:34 14.06.2021)
Спасатели локализовали пожар на АЗС в Новосибирске на площади 1,2 тысячи квадратных метров