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Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали

Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали - РИА Новости, 14.06.2021

Пожар на АЗС в Новосибирске локализовали

Спасатели локализовали пожар на АЗС в Новосибирске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:23

2021-06-14T16:23

2021-06-14T17:34

пожар на азс в новосибирске

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на АЗС в Новосибирске на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов."15.56 (мск) пожар локализован на площади 1200 м.кв.", - сообщили в ведомстве.

россия

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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