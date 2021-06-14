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СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске

СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 14.06.2021

СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на АЗС в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:57

2021-06-14T15:57

2021-06-14T17:33

пожар на азс в новосибирске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на АЗС в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов."В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред."), следователи работают на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

новосибирск

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2021

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