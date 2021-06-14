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СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске
СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске - РИА Новости, 14.06.2021
СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на АЗС в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:57
2021-06-14T17:33
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на АЗС в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов."В СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред."), следователи работают на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.
новосибирск
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РИА Новости
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4.7
96
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
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пожар на азс в новосибирске, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на АЗС в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.
2021-06-14T15:57
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СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске
15:57 14.06.2021 (обновлено: 17:33 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПожар на автозаправочной станции в Новосибирске
Пожар на автозаправочной станции в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело после пожара на АЗС в Новосибирске

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на АЗС в Новосибирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По оперативной информации МЧС, пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы в областной ожоговый центр. Среди госпитализированных двое пожарных, которые первыми прибыли на вызов.
СК по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред."), следователи работают на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.
 
Пожар на АЗС в НовосибирскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
 
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