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На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 14.06.2021
На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
Украина сможет заработать на "Северном потоке — 2", если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T07:12
2021-06-14T07:16
россия
северный поток — 2
руслан бортник
нафтогаз украины
газпром
евросоюз
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украина сможет заработать на "Северном потоке — 2", если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник."Окей, мы понимаем, что "Северный поток — 2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником "Северного потока — 2", дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", - заявил эксперт.По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. "Давайте об этом говорить, что Украина станет участником "Северного потока — 2"... Продайте или передайте украинскому "Нафтогазу" пять процентов стоимости этого "Потока", и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем", - сказал он.Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант "возможен". При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с "Газпромом"."Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы", - отметил эксперт. При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через "Северный поток — 2" будет дешевле, или же украинскую ГТС "просто вырубят"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора — два месяца.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20210613/kompensatsiya-1736897112.html
https://ria.ru/20210604/putin-1735663470.html
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россия, северный поток — 2, руслан бортник, нафтогаз украины, газпром, евросоюз, украина, в мире
На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:12 14.06.2021 (обновлено: 07:16 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Украинский политолог Бортник рассказал, как Киев может заработать на "Северном потоке — 2"

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Украина сможет заработать на "Северном потоке — 2", если после запуска газопровода ей передадут часть акций компании-оператора, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил украинский политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Окей, мы понимаем, что "Северный поток — 2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником "Северного потока — 2", дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки", - заявил эксперт.
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Киев хочет получить компенсацию после запуска "Северного потока — 2"
По его словам, часть газа, который пойдет через трубопровод, может попадать в украинские газовые хранилища. "Давайте об этом говорить, что Украина станет участником "Северного потока — 2"... Продайте или передайте украинскому "Нафтогазу" пять процентов стоимости этого "Потока", и мы будет акционерами, будем зарабатывать на нем", - сказал он.
Бортник добавил, что пока газопровод не запущен, данный вариант "возможен". При этом, по его мнению, более реальны варианты с созданием российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа, или заключение долгосрочного контракта на прокачку топлива через Украину с "Газпромом".
"Но это надо взять свою позицию, отказаться от позиции американских партнеров и продвигать свой нарратив, свои национальные интересы", - отметил эксперт.
При этом он предположил, что после истечения текущего контракта, который действует до 2024 года, Киев могут вынудить снизить цену на транзит, так как прокачка через "Северный поток — 2" будет дешевле, или же украинскую ГТС "просто вырубят".
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.
Строительство близится к завершению — на прошлой неделе стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом. Вторую ветку могут достроить за полтора — два месяца.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.
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РоссияСеверный поток — 2Руслан БортникНафтогаз УкраиныГазпромЕвросоюзУкраинаВ мире
 
 
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