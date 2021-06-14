https://ria.ru/20210614/postradavshie-1736969672.html

Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации

Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации - РИА Новости, 14.06.2021

Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации

Шесть человек попали в реанимацию после пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:32

2021-06-14T17:32

2021-06-14T17:39

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736963638_0:123:3086:1859_1920x0_80_0_0_6649513e113a2ca89aa721bc1f173b7b.jpg

НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек попали в реанимацию после пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По данным областного минздрава, при пожаре пострадал 21 человек, погибших нет. Ликвидировано открытое горение на площади 1200 квадратных метров."Шесть человек в реанимации, восемь в отделении, три еще в приемном покое. И, возможно, еще могут поступать", - сказала собеседница агентства.

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия