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Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации
Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации - РИА Новости, 14.06.2021
Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации
Шесть человек попали в реанимацию после пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:32
2021-06-14T17:32
2021-06-14T17:39
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости. Шесть человек попали в реанимацию после пожара на АЗС в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По данным областного минздрава, при пожаре пострадал 21 человек, погибших нет. Ликвидировано открытое горение на площади 1200 квадратных метров."Шесть человек в реанимации, восемь в отделении, три еще в приемном покое. И, возможно, еще могут поступать", - сказала собеседница агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
Шесть пострадавших при пожаре в Новосибирске находятся в реанимации
17:32 14.06.2021 (обновлено: 17:39 14.06.2021)
Шесть пострадавших при пожаре в на АЗС Новосибирске находятся в реанимации
НОВОСИБИРСК, 14 июн – РИА Новости.
Шесть человек попали в реанимацию после пожара на АЗС в Новосибирске
, сообщил РИА Новости представитель Новосибирской областной клинической больницы.
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, загорелась автозаправочная станция, начались взрывы резервуаров с топливом. По данным областного минздрава, при пожаре пострадал 21 человек, погибших нет. Ликвидировано открытое горение на площади 1200 квадратных метров.
"Шесть человек в реанимации, восемь в отделении, три еще в приемном покое. И, возможно, еще могут поступать", - сказала собеседница агентства.