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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16 - РИА Новости, 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16
Шестнадцать человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске, сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:16
2021-06-14T16:16
2021-06-14T17:32
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске, сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.Ранее сообщалось о шести пострадавших, четверых госпитализировали в ожоговый центр, в том числе двоих пожарных, которые первыми прибыли на вызов. Заправка горит на Гусинобродском шоссе, 60, взрываются резервуары с топливом, полиция перекрыла движение. В 15:56 мск возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
новосибирск
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
2021-06-14T16:16
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РИА Новости
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пожар на азс в новосибирске, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16
16:16 14.06.2021 (обновлено: 17:32 14.06.2021)
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16