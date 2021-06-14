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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16 - РИА Новости, 14.06.2021

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16

Шестнадцать человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске, сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:16

2021-06-14T16:16

2021-06-14T17:32

пожар на азс в новосибирске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске, сообщил начальник управления пожаротушения ГУ МЧС по Новосибирской области Дмитрий Ярцев.Ранее сообщалось о шести пострадавших, четверых госпитализировали в ожоговый центр, в том числе двоих пожарных, которые первыми прибыли на вызов. Заправка горит на Гусинобродском шоссе, 60, взрываются резервуары с топливом, полиция перекрыла движение. В 15:56 мск возгорание локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия