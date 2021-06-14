https://ria.ru/20210614/poisk-1736954523.html

Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair

Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair - РИА Новости, 14.06.2021

Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair

Минск заинтересован найти авторов сообщения о "минировании" экстренно севшего в Минске самолета Ryanair, настроен на международное сотрудничество, которое... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:45

2021-06-14T15:45

2021-06-14T16:09

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

следственный комитет россии (ск рф)

минск

белоруссия

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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Минск заинтересован найти авторов сообщения о "минировании" экстренно севшего в Минске самолета Ryanair, настроен на международное сотрудничество, которое сейчас оставляет желать лучшего, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора."Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение (о минировании самолета Ryanair – ред.) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество", - сказал Гора на пресс-конференции в понедельник в Минске. В то же время он отметил, что сотрудничество "оставляет желать лучшего"Глава СК привел пример, как в январе 2020 года белорусская сторона направила в Швейцарию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о якобы минировании осенью 2019 года нескольких объектов в Белоруссии. Он пояснил, что то сообщение было направлено с сервиса Protonmail, как и в случае с ложным сообщением о минировании самолета Ryanair. Гора подчеркнул, что спустя полтора года ответ так и не был получен.Глава СК также сообщил, что белорусская сторона готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210614/konferentsiya-1736950250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210611/london-1736648738.html

минск

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия