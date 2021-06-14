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Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair
Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair - РИА Новости, 14.06.2021
Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair
Минск заинтересован найти авторов сообщения о "минировании" экстренно севшего в Минске самолета Ryanair, настроен на международное сотрудничество, которое... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:45
2021-06-14T16:09
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
следственный комитет россии (ск рф)
минск
белоруссия
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Минск заинтересован найти авторов сообщения о "минировании" экстренно севшего в Минске самолета Ryanair, настроен на международное сотрудничество, которое сейчас оставляет желать лучшего, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора."Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение (о минировании самолета Ryanair – ред.) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество", - сказал Гора на пресс-конференции в понедельник в Минске. В то же время он отметил, что сотрудничество "оставляет желать лучшего"Глава СК привел пример, как в январе 2020 года белорусская сторона направила в Швейцарию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о якобы минировании осенью 2019 года нескольких объектов в Белоруссии. Он пояснил, что то сообщение было направлено с сервиса Protonmail, как и в случае с ложным сообщением о минировании самолета Ryanair. Гора подчеркнул, что спустя полтора года ответ так и не был получен.Глава СК также сообщил, что белорусская сторона готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210614/konferentsiya-1736950250.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/london-1736648738.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, следственный комитет россии (ск рф), минск, белоруссия
Минск заинтересован найти авторов письма о минировании самолета Ryanair
15:45 14.06.2021 (обновлено: 16:09 14.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737

СК Белоруссии заявил о заинтересованности в поиске авторов письма о минировании борта Ryanair

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Минск заинтересован найти авторов сообщения о "минировании" экстренно севшего в Минске самолета Ryanair, настроен на международное сотрудничество, которое сейчас оставляет желать лучшего, заявил председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора.
"Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение (о минировании самолета Ryanair – ред.) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество", - сказал Гора на пресс-конференции в понедельник в Минске. В то же время он отметил, что сотрудничество "оставляет желать лучшего"
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 15:15
Протасевич принял участие в пресс-конференции по ЧП с самолетом Ryanair
Глава СК привел пример, как в январе 2020 года белорусская сторона направила в Швейцарию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о якобы минировании осенью 2019 года нескольких объектов в Белоруссии. Он пояснил, что то сообщение было направлено с сервиса Protonmail, как и в случае с ложным сообщением о минировании самолета Ryanair. Гора подчеркнул, что спустя полтора года ответ так и не был получен.
Глава СК также сообщил, что белорусская сторона готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 16:18Сказано в эфире
"Позитивный момент". Политолог о признании Лондона по инциденту с Ryanair
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairСледственный комитет России (СК РФ)МинскБелоруссия
 
 
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