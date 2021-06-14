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ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов

ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов - РИА Новости, 14.06.2021

ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов

Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов, говорится... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:02

2021-06-14T13:02

2021-06-14T15:16

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов, говорится в распространенном заявлении союза."Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата. <…> Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-сертификатов не должны быть обязаны проходить тестирование или карантин, если они полностью вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки. <…> Выздоровевшие владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней", — говорится в документе.Кроме того, несовершеннолетние, путешествующие в сопровождении обладателей коронавирусных сертификатов, также освобождаются от необходимости тестирования и карантина.Согласно обновленным рекомендациям, при рассмотрении вопроса об ограничениях на свободное передвижение теперь необходимо принимать во внимание два дополнительных критерия: прогресс в проведении вакцинационной кампании и распространение опасных вариантов коронавируса. В случае ухудшения в том или ином регионе ситуации с распространением опасных штаммов страны ЕС могут временно вводить экстренные ограничения, включая требования для вакцинированных и переболевших проходить тесты и соблюдать самоизоляцию.Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля.

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Голикова: мы рекомендуем поменять направление отдыха или перенести сроки путешествия Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем. Второе. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты. 2021-06-14T13:02 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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