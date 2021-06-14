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Туризм
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ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов
ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов - РИА Новости, 14.06.2021
ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов
Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов, говорится... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:02
2021-06-14T15:16
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов, говорится в распространенном заявлении союза."Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата. &lt;…&gt; Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-сертификатов не должны быть обязаны проходить тестирование или карантин, если они полностью вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки. &lt;…&gt; Выздоровевшие владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней", — говорится в документе.Кроме того, несовершеннолетние, путешествующие в сопровождении обладателей коронавирусных сертификатов, также освобождаются от необходимости тестирования и карантина.Согласно обновленным рекомендациям, при рассмотрении вопроса об ограничениях на свободное передвижение теперь необходимо принимать во внимание два дополнительных критерия: прогресс в проведении вакцинационной кампании и распространение опасных вариантов коронавируса. В случае ухудшения в том или ином регионе ситуации с распространением опасных штаммов страны ЕС могут временно вводить экстренные ограничения, включая требования для вакцинированных и переболевших проходить тесты и соблюдать самоизоляцию.Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля.
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Голикова: мы рекомендуем поменять направление отдыха или перенести сроки путешествия
Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем. Второе. Туристам, которые купили путевку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты.
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коронавирус covid-19, новости - туризм, евросоюз, в мире
ЕС утвердил снятие ограничений на поездки обладателям COVID-сертификатов
13:02 14.06.2021 (обновлено: 15:16 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Совет ЕС окончательно утвердил снятие ограничений на поездки для обладателей COVID-сертификатов

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Совет ЕС в понедельник окончательно утвердил решение о снятии ограничений на поездки внутри Евросоюза для обладателей европейских COVID-сертификатов, говорится в распространенном заявлении союза.
"Совет сегодня принял рекомендации о внесении поправок в скоординированный подход к ограничению свободного передвижения на фоне меняющейся эпидемиологической ситуации, вакцинационной кампании и введения коронавирусного сертификата. <…> Вакцинированные и перенесшие коронавирус обладатели COVID-сертификатов не должны быть обязаны проходить тестирование или карантин, если они полностью вакцинированы одобренными ЕМА вакцинами минимум за 14 дней до поездки. <…> Выздоровевшие владельцы сертификатов должны подтвердить, что с момента получения положительного теста прошло не менее 180 дней", — говорится в документе.
Кроме того, несовершеннолетние, путешествующие в сопровождении обладателей коронавирусных сертификатов, также освобождаются от необходимости тестирования и карантина.
Согласно обновленным рекомендациям, при рассмотрении вопроса об ограничениях на свободное передвижение теперь необходимо принимать во внимание два дополнительных критерия: прогресс в проведении вакцинационной кампании и распространение опасных вариантов коронавируса. В случае ухудшения в том или ином регионе ситуации с распространением опасных штаммов страны ЕС могут временно вводить экстренные ограничения, включая требования для вакцинированных и переболевших проходить тесты и соблюдать самоизоляцию.
Официально коронавирусные сертификаты заработают в Евросоюзе с 1 июля.
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