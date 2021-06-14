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Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга
Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга - РИА Новости, 14.06.2021
Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T01:56
2021-06-14T02:13
уотерс роджер
facebook
pink floyd
джулиан ассанж
марк цукерберг
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall за "огромную" денежную сумму для использования в фильме компании.Выступая на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа, Уотерс зачитал письмо от Цукерберга.Видеозапись разместила в своем Youtube-канале нью-йоркская организация The People's Forum NYC, организовавшая форум.Музыкант подчеркнул, что не будет участвовать в "чуши", предложенной Цукербергом. В своем обращении компания, по словам Уотерса, заявила, что основная идея песни "очень актуальна и необходима сегодня", что говорит о вневременном характере композиции."Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности", - сказал музыкант.Основателя Facebook он назвал "одним из самых властных придурков в мире" и "мелким мерзавцем".При этом у самого Роджера Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около миллиона пользователей.
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уотерс роджер, facebook, pink floyd, джулиан ассанж, марк цукерберг, в мире
Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга
01:56 14.06.2021 (обновлено: 02:13 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс резко отказал Марку Цукербергу в использовании песни группы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall за "огромную" денежную сумму для использования в фильме компании.
Выступая на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа, Уотерс зачитал письмо от Цукерберга.

"Это просьба на право использовать мою песню Another Brick in the Wall (Part -ред.) 2 при создании фильма для продвижения Instagram. Так вот, это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес ... с предложением огромной, гигантской суммы денег, и мой ответ: иди к черту! Ни за что!", - заявил Уотерс.

Видеозапись разместила в своем Youtube-канале нью-йоркская организация The People's Forum NYC, организовавшая форум.
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Музыкант подчеркнул, что не будет участвовать в "чуши", предложенной Цукербергом. В своем обращении компания, по словам Уотерса, заявила, что основная идея песни "очень актуальна и необходима сегодня", что говорит о вневременном характере композиции.
"Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности", - сказал музыкант.
Основателя Facebook он назвал "одним из самых властных придурков в мире" и "мелким мерзавцем".
При этом у самого Роджера Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около миллиона пользователей.
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Уотерс РоджерFacebookPink FloydДжулиан АссанжМарк ЦукербергВ мире
 
 
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