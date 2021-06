https://ria.ru/20210614/pesnya-1736907531.html

Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга

Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга - РИА Новости, 14.06.2021

Основатель Pink Floyd в резкой форме ответил на просьбу Цукерберга

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую... РИА Новости, 14.06.2021

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в резких выражениях отказал основателю Facebook Марка Цукерберга в возможности получить права на вторую часть песни Another Brick in the Wall за "огромную" денежную сумму для использования в фильме компании.Выступая на форуме в поддержку основателя Wikileaks Джуллиана Ассанжа, Уотерс зачитал письмо от Цукерберга.Видеозапись разместила в своем Youtube-канале нью-йоркская организация The People's Forum NYC, организовавшая форум.Музыкант подчеркнул, что не будет участвовать в "чуши", предложенной Цукербергом. В своем обращении компания, по словам Уотерса, заявила, что основная идея песни "очень актуальна и необходима сегодня", что говорит о вневременном характере композиции."Они хотят использовать ее, чтобы сделать Facebook и Instagram еще больше и мощнее, чем они есть, чтобы продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы эта история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности", - сказал музыкант.Основателя Facebook он назвал "одним из самых властных придурков в мире" и "мелким мерзавцем".При этом у самого Роджера Уотерса есть страница в Instagram, на него подписано около миллиона пользователей.

