https://ria.ru/20210614/oklad-1736905807.html
Юрист рассказал, чьи оклады вырастут с 1 октября
Юрист рассказал, чьи оклады вырастут с 1 октября - РИА Новости, 14.06.2021
Юрист рассказал, чьи оклады вырастут с 1 октября
С 1 октября оклады военнослужащим увеличатся в 1,037 раза, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T01:16
2021-06-14T01:16
2021-06-14T02:05
позиция права
егор редин
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. С 1 октября оклады военнослужащим увеличатся в 1,037 раза, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.По его словам, повышение заработной платы коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудники национальной гвардии, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов.Редин обращает внимание, что закон (п. 9 ст.2 закона № 306-ФЗ) гарантирует военным ежегодное увеличение окладов с учетом инфляции на очередной финансовый год."Хотя эту гарантию нельзя назвать непреложной, так как в период с 2013 по 2018 годы данная правовая норма была "заморожена", и на протяжении пяти лет индексация довольствия военнослужащим не проводилась. Однако затем положение о ежегодном повышении денежного довольствия военнослужащим вновь стало действовать, и с 2018 года индексация была возобновлена", - замечает юрист.
https://ria.ru/20210612/zarplata-1736770373.html
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позиция права, егор редин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Юрист рассказал, чьи оклады вырастут с 1 октября
01:16 14.06.2021 (обновлено: 02:05 14.06.2021)
Юрист заявил, что оклады российских военнослужащих вырастут с 1 октября