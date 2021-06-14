https://ria.ru/20210614/obvineniya-1736950760.html

Путин отверг обвинения в подавлении инакомыслия

Путин отверг обвинения в подавлении инакомыслия - РИА Новости, 14.06.2021

Путин отверг обвинения в подавлении инакомыслия

Президент России Владимир Путин в интервью NBC отверг обвинения в "подавлении инакомыслия". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:16

2021-06-14T15:16

2021-06-14T15:16

россия

nbc

владимир путин

политика

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью NBC отверг обвинения в "подавлении инакомыслия"."Вы подаете это как подавление инакомыслия и нетерпимость к инакомыслию в России, мы видим это абсолютно по-другому", - цитирует телеканал Путина, слова которого даны в обратном переводе с английского на русский.

https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736944125.html

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россия, nbc, владимир путин, политика