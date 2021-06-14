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Путин оценил уровень обороноспособности России
Путин оценил уровень обороноспособности России - РИА Новости, 14.06.2021
Путин оценил уровень обороноспособности России
Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне, соответствующее заявление президент сделал во... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:14
2021-06-14T16:47
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне, соответствующее заявление президент сделал во время интервью с американской телекомпанией NBC, материалы опубликованы на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что развитие Китая очевидно, однако Россию это не настораживает."Это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное ‒ это характер и уровень отношений с Китаем", - отметил президент.
https://ria.ru/20210614/putin-1736961614.html
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россия, владимир путин, политика
Путин оценил уровень обороноспособности России
16:14 14.06.2021 (обновлено: 16:47 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что обороноспособность России находится на очень высоком уровне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне, соответствующее заявление президент сделал во время интервью с американской телекомпанией NBC, материалы опубликованы на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что развитие Китая очевидно, однако Россию это не настораживает.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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"Это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное ‒ это характер и уровень отношений с Китаем", - отметил президент.
 
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