https://ria.ru/20210614/oborona-1736958467.html

Путин оценил уровень обороноспособности России

Путин оценил уровень обороноспособности России - РИА Новости, 14.06.2021

Путин оценил уровень обороноспособности России

Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне, соответствующее заявление президент сделал во... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:14

2021-06-14T16:14

2021-06-14T16:47

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что оборонная достаточность России находится на очень высоком уровне, соответствующее заявление президент сделал во время интервью с американской телекомпанией NBC, материалы опубликованы на сайте Кремля.Путин подчеркнул, что развитие Китая очевидно, однако Россию это не настораживает."Это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное ‒ это характер и уровень отношений с Китаем", - отметил президент.

https://ria.ru/20210614/putin-1736961614.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, политика