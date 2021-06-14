https://ria.ru/20210614/obeschanie-1736986456.html

"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО

"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО - РИА Новости, 14.06.2021

"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО

Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC напомнил об обещании США о не расширять НАТО на восток. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:12

2021-06-14T20:12

2021-06-14T23:54

россия

нато

владимир путин

сша

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC напомнил об обещании США о не расширять НАТО на восток. Репортер Ким Симмонс заявил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения и обвинил Москву в усугублении противостояния с организацией. "НАТО своего рода играет в оборону", — заявил журналист. Путин напомнил о двух волнах расширения военного блока в Восточной Европе. "Где написано, где было закреплено это обещание?" — возразил Симмонс. Он поинтересовался, для чего альянс расширялся на восток, приближая инфраструктуру к российским границам. "И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала СССР представляла угрозу какую-то для США и для других стран Европы?" — спросил Путин.

https://ria.ru/20210331/ovd-1603552289.html

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россия, нато, владимир путин, сша, в мире