"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО
20:12 14.06.2021 (обновлено: 23:54 14.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Путин высказался об обещаниях Запада Горбачеву фразой "обманули дурачка на четыре кулачка"
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC напомнил об обещании США о не расширять НАТО на восток.
Репортер Ким Симмонс заявил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения и обвинил Москву в усугублении противостояния с организацией.
"НАТО своего рода играет в оборону", — заявил журналист.
"Ничего себе оборона! В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания?" — ответил российский лидер.
Путин напомнил о двух волнах расширения военного блока в Восточной Европе.
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"Где написано, где было закреплено это обещание?" — возразил Симмонс.
"Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге", — ответил президент.
Он поинтересовался, для чего альянс расширялся на восток, приближая инфраструктуру к российским границам.
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