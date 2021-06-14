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"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО
"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО
Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC напомнил об обещании США о не расширять НАТО на восток. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:12
2021-06-14T23:54
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC напомнил об обещании США о не расширять НАТО на восток. Репортер Ким Симмонс заявил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения и обвинил Москву в усугублении противостояния с организацией. "НАТО своего рода играет в оборону", — заявил журналист. Путин напомнил о двух волнах расширения военного блока в Восточной Европе. "Где написано, где было закреплено это обещание?" — возразил Симмонс. Он поинтересовался, для чего альянс расширялся на восток, приближая инфраструктуру к российским границам. "И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала СССР представляла угрозу какую-то для США и для других стран Европы?" — спросил Путин.
https://ria.ru/20210331/ovd-1603552289.html
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россия, нато, владимир путин, сша, в мире
"Обманули дурачка на четыре кулачка": Путин высказался о расширении НАТО
20:12 14.06.2021 (обновлено: 23:54 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин высказался об обещаниях Запада Горбачеву фразой "обманули дурачка на четыре кулачка"

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC напомнил об обещании США о не расширять НАТО на восток.
Репортер Ким Симмонс заявил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения и обвинил Москву в усугублении противостояния с организацией.
"НАТО своего рода играет в оборону", — заявил журналист.
"Ничего себе оборона! В период СССР еще Горбачеву — он, слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания?" — ответил российский лидер.
Путин напомнил о двух волнах расширения военного блока в Восточной Европе.
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"Где написано, где было закреплено это обещание?" — возразил Симмонс.
"Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге", — ответил президент.
Он поинтересовался, для чего альянс расширялся на восток, приближая инфраструктуру к российским границам.
"И вы говорите, что это мы ведем себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала СССР представляла угрозу какую-то для США и для других стран Европы?" — спросил Путин.
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