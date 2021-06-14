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Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек
Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек - РИА Новости, 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек
Двадцать четыре человека, согласно последним данным, пострадали при пожаре на заправке в Новосибирске, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:04
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новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 июн — РИА Новости. Двадцать четыре человека, согласно последним данным, пострадали при пожаре на заправке в Новосибирске, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.Девятнадцать из них госпитализировали в ожоговый центр.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Ранее областной Минздрав информировал, что пострадал 21 человек, погибших нет. Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.В областном Минздраве уточнили, что многих пострадавших сейчас осматривают врачи.
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новосибирск
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
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новосибирск, происшествия
Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек
17:04 14.06.2021 (обновлено: 17:52 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтозаправка горит в Новосибирске
Автозаправка горит в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 21 человека

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 14 июн — РИА Новости. Двадцать четыре человека, согласно последним данным, пострадали при пожаре на заправке в Новосибирске, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.
Девятнадцать из них госпитализировали в ожоговый центр.
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Ранее областной Минздрав информировал, что пострадал 21 человек, погибших нет. Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.
В областном Минздраве уточнили, что многих пострадавших сейчас осматривают врачи.
Горящая автозаправка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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На АЗС в Новосибирске ликвидировали открытое горение
 
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