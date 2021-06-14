https://ria.ru/20210614/novosibirsk-1736966813.html

Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек

Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек - РИА Новости, 14.06.2021

Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 24 человек

Двадцать четыре человека, согласно последним данным, пострадали при пожаре на заправке в Новосибирске, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:04

2021-06-14T17:04

2021-06-14T17:52

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 14 июн — РИА Новости. Двадцать четыре человека, согласно последним данным, пострадали при пожаре на заправке в Новосибирске, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.Девятнадцать из них госпитализировали в ожоговый центр.В Новосибирске на Гусинобродском шоссе, 60, в понедельник загорелась АЗС, начались взрывы резервуаров с топливом. Ранее областной Минздрав информировал, что пострадал 21 человек, погибших нет. Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.В областном Минздраве уточнили, что многих пострадавших сейчас осматривают врачи.

https://ria.ru/20210614/pozhar-1736967376.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия