https://ria.ru/20210614/novosibirsk-1736954639.html

Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров - РИА Новости, 14.06.2021

Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара на автозаправочной станции в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров, есть угроза перехода на складские строения, жилым домам угрозы нет,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T15:47

2021-06-14T15:47

2021-06-14T17:32

пожар на азс в новосибирске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на автозаправочной станции в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров, есть угроза перехода на складские строения, жилым домам угрозы нет, сообщает МЧС РФ.Автозаправочная станция в Новосибирске горит по улице Гусинобродское шоссе. По данным МЧС, наблюдается плотное задымление, густой черный дым, слышны хлопки газовых баллонов и резервуаров с топливом."Площадь пожара 800 м. кв. Есть угроза перехода на складские строения. На месте работает лаборатория по замерам воздуха на предмет превышения ПДК. Угрозы жилым домам нет. К тушению пожара привлечено 70 человек, 20 единиц техники", - говорится в сообщении.

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия