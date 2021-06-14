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Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров
Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров - РИА Новости, 14.06.2021
Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров
Площадь пожара на автозаправочной станции в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров, есть угроза перехода на складские строения, жилым домам угрозы нет,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:47
2021-06-14T15:47
2021-06-14T17:32
пожар на азс в новосибирске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на автозаправочной станции в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров, есть угроза перехода на складские строения, жилым домам угрозы нет, сообщает МЧС РФ.Автозаправочная станция в Новосибирске горит по улице Гусинобродское шоссе. По данным МЧС, наблюдается плотное задымление, густой черный дым, слышны хлопки газовых баллонов и резервуаров с топливом."Площадь пожара 800 м. кв. Есть угроза перехода на складские строения. На месте работает лаборатория по замерам воздуха на предмет превышения ПДК. Угрозы жилым домам нет. К тушению пожара привлечено 70 человек, 20 единиц техники", - говорится в сообщении.
новосибирск
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Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
Взрыв на заправке в Новосибирске. Кадры ЧП
2021-06-14T15:47
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пожар на азс в новосибирске, видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, происшествия
Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров
15:47 14.06.2021 (обновлено: 17:32 14.06.2021)
Площадь пожара на АЗС в Новосибирске возросла до 800 квадратных метров, есть для других зданий