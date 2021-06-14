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В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек

В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек - РИА Новости, 14.06.2021

В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе двое пожарных, пострадали при возгорании на автозаправке в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель МЧС по региону. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:58

2021-06-14T14:58

2021-06-14T17:33

пожар на азс в новосибирске

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое пожарных, пострадали при возгорании на автозаправке в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель МЧС по региону."Шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы в ожоговый центр. Двое из них сотрудники МЧС, первыми прибывшие на ликвидацию пожара. В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3", — сказал представитель главка.ЧП произошло по адресу Гусинобродское шоссе, 60, оно полностью перекрыто от ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Трамвайное движение также остановлено. Площадь возгорания — около 500 квадратных метров, на горящей АЗС взрываются емкости с топливом.

новосибирск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия