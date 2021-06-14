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В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек
В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек - РИА Новости, 14.06.2021
В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе двое пожарных, пострадали при возгорании на автозаправке в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель МЧС по региону. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:58
2021-06-14T14:58
2021-06-14T17:33
пожар на азс в новосибирске
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое пожарных, пострадали при возгорании на автозаправке в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель МЧС по региону."Шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы в ожоговый центр. Двое из них сотрудники МЧС, первыми прибывшие на ликвидацию пожара. В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3", — сказал представитель главка.ЧП произошло по адресу Гусинобродское шоссе, 60, оно полностью перекрыто от ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Трамвайное движение также остановлено. Площадь возгорания — около 500 квадратных метров, на горящей АЗС взрываются емкости с топливом.
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РИА Новости
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пожар на азс в новосибирске, новосибирск, происшествия
В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек
14:58 14.06.2021 (обновлено: 17:33 14.06.2021)
В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали шесть человек
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Шесть человек, в том числе двое пожарных, пострадали при возгорании на автозаправке в Новосибирске
, сообщил РИА Новости представитель МЧС
по региону.
"Шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы в ожоговый центр. Двое из них сотрудники МЧС, первыми прибывшие на ликвидацию пожара. В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3", — сказал представитель главка.
ЧП произошло по адресу Гусинобродское шоссе, 60, оно полностью перекрыто от ТЦ "Дружба" до улицы Доватора. Трамвайное движение также остановлено.
Площадь возгорания — около 500 квадратных метров, на горящей АЗС взрываются емкости с топливом.