Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/nissan-1736916776.html
В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan - РИА Новости, 14.06.2021
В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
Первое слушание суда по делу Майкла и Питера Тейлоров, которых обвиняют в организации побега из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, начался в РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T08:46
2021-06-14T08:46
карлос гон
япония
сша
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153309/89/1533098977_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_2873c0890ee7a0fb6983ea36ab4b19d1.jpg
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Первое слушание суда по делу Майкла и Питера Тейлоров, которых обвиняют в организации побега из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, начался в Токийском окружном суде, передает агентство Киодо.Отца и сына Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Карлосу Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22.30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать Гона Японии.Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны они были задержаны в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.
https://ria.ru/20200724/1574830771.html
япония
сша
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153309/89/1533098977_157:0:2824:2000_1920x0_80_0_0_ec6e02dfaca7270c626941daef3b03f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карлос гон, япония, сша, токио, в мире
В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46 14.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

В Токио начался суд по делу американцев, обвиняемых в организации побега экс-главы Nissan

Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Первое слушание суда по делу Майкла и Питера Тейлоров, которых обвиняют в организации побега из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, начался в Токийском окружном суде, передает агентство Киодо.
Отца и сына Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Карлосу Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).
По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22.30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.
В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать Гона Японии.
Карлос Гон на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля 2020, 02:40
СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.
Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны они были задержаны в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.
 
Карлос ГонЯпонияСШАТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Эксперт прокомментировал выбор места саммита Россия — США
08:51Двое граждан США признались, что помогли сбежать экс-главе Nissan
08:46В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
08:46Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу о смерти актрисы Цывиной
08:40Саммит Россия — США рассчитан на внутренние аудитории, считает эксперт
08:32Автомобиль въехал в зрителей на гонках в Австралии
08:29Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский город Кумхан
08:21На Сахалине очистят загрязненное нефтепродуктами побережье
08:12Опрос показал, сколько денег россияне выделяют детям на карманные расходы
08:05Саммит НАТО не будет обсуждать членство Украины и Грузии, считает эксперт
08:00Остановиться над пропастью. Что Путин и Байден приготовили к встрече
08:00"СССР уважал нас больше": Европа унижает Польшу
07:56В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
07:31Визит Байдена и саммит НАТО доставят ряд неудобств жителям Брюсселя
07:12На Украине предложили вариант заработка на "Северном потоке — 2"
07:10Исследование: россияне стали чаще интересоваться вакцинацией от COVID-19
07:04Суд в США отклонил иск Дерипаски об отмене санкций против него
06:32Названы пять симптомов надвигающегося слабоумия
06:24Маск рассказал, когда Tesla будет принимать оплату биткоинами
05:31Один из пострадавших при стрельбе в Техасе умер от ранений
Лента новостейМолния