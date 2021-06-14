https://ria.ru/20210614/nissan-1736916776.html

В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan

В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan - РИА Новости, 14.06.2021

В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan

Первое слушание суда по делу Майкла и Питера Тейлоров, которых обвиняют в организации побега из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, начался в РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:46

2021-06-14T08:46

2021-06-14T08:46

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ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Первое слушание суда по делу Майкла и Питера Тейлоров, которых обвиняют в организации побега из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, начался в Токийском окружном суде, передает агентство Киодо.Отца и сына Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Карлосу Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22.30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать Гона Японии.Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны они были задержаны в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.

https://ria.ru/20200724/1574830771.html

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карлос гон, япония, сша, токио, в мире