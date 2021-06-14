В Токио начался суд над обвиняемыми в организации побега экс-главы Nissan
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
В Токио начался суд по делу американцев, обвиняемых в организации побега экс-главы Nissan
ТОКИО, 14 июн – РИА Новости. Первое слушание суда по делу Майкла и Питера Тейлоров, которых обвиняют в организации побега из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, начался в Токийском окружном суде, передает агентство Киодо.
Отца и сына Тейлоров обвиняют в том, что в декабре 2019 года они организовали побег и помогли с его осуществлением Карлосу Гону, находившемуся под следствием под домашним арестом. Бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" 60-летний Майкл Тейлор и его 28-летний сын Питер, как считает следствие, по просьбе жены Гона Кэрол помогли организовать его побег из Токио через Турцию в Ливан, где он и находится в настоящее время. Согласно документам, предъявленным в суд США до их выдачи Японии, до и после побега Гона на счет Питера Тейлора были перечислены средства на общую сумму 144 миллиона иен (около 1,3 миллиона долларов).
По мнению следствия, 29 декабря 2019 года Гон, отпущенный под залог и находившийся под домашним арестом, вышел из дома в Токио, проследовал в гостиницу, где встретился с Тейлорами. Оттуда они вместе на скоростном поезде проследовали до города Осака. Вечером того же дня около 20 часов они появились в гостинице недалеко от аэропорта Кансай, а уже через два часа Майкл и Питер покинули отель. Гона вместе с ними не было, зато у Тейлоров был большой ящик для транспортировки аудиоаппаратуры. Предположительно, Гон находился в этом ящике. В 22.30 они прибыли в аэропорт, а уже через 40 минут покинули Японию на частном самолете. Самолет направился в Турцию, откуда затем Гон переправился в Ливан.
В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях и поэтому отказывается выдать Гона Японии.
24 июля 2020, 02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов оценивается в 9,1 миллиарда иен (около 86 миллионов долларов). Кроме того, Гона подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки от частных инвестиций в размере1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов) и оплатил услуги друга из Саудовской Аравии, оценив их в 14 миллионов иен (около 140 тысяч долларов). Ему также вменяются и другие финансовые нарушения. Весной 2019 года Гона выпустили из тюрьмы под залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов) и подписку о невыезде.
Японская прокуратура выдала ордера на арест Тейлоров по подозрению в помощи при побеге преступника и в нарушении закона о пересечении границы. По представлению японской стороны они были задержаны в США в прошлом году, а затем было принято решение об их выдаче Японии. Они были доставлены в Японию в марте этого года.