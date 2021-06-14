https://ria.ru/20210614/niderlandy-1736940910.html

И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию

И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию - РИА Новости, 14.06.2021

И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T13:57

2021-06-14T13:57

2021-06-14T13:57

россия

нато

марк рютте

европа

нидерланды

в мире

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней диалога."Конечно, нас беспокоит Россия. С Россией необходимо давление, но также с Россией нам нужен диалог. Также нам нужен диалог между НАТО и Россией", - сказал Рютте по приезде на саммит НАТО в Брюсселе.Саммит НАТО пройдет с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20210614/nato-1736922616.html

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россия

европа

нидерланды

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россия, нато, марк рютте, европа, нидерланды, в мире