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И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию
И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию - РИА Новости, 14.06.2021
И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:57
2021-06-14T13:57
россия
нато
марк рютте
европа
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней диалога."Конечно, нас беспокоит Россия. С Россией необходимо давление, но также с Россией нам нужен диалог. Также нам нужен диалог между НАТО и Россией", - сказал Рютте по приезде на саммит НАТО в Брюсселе.Саммит НАТО пройдет с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20210614/nato-1736922616.html
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россия, нато, марк рютте, европа, нидерланды, в мире
И.о. премьера Нидерландов призвал НАТО к давлению на Россию
13:57 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию и налаживать с ней диалог

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте призвал НАТО продолжать политику давления на Россию, но в то же время и налаживание с ней диалога.
"Конечно, нас беспокоит Россия. С Россией необходимо давление, но также с Россией нам нужен диалог. Также нам нужен диалог между НАТО и Россией", - сказал Рютте по приезде на саммит НАТО в Брюсселе.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияНАТОМарк РюттеЕвропаНидерландыВ мире
 
 
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