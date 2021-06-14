https://ria.ru/20210614/navalnyy-1737000070.html

Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме

Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме - РИА Новости, 14.06.2021

Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме

Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это "станет трагедией" и докажет, что "Россия не намерена соблюдать права человека". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:58

2021-06-14T22:58

2021-06-14T23:12

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это "станет трагедией" и докажет, что "Россия не намерена соблюдать права человека"."Смерть Навального стала бы ещё одним признаком того, что у России мало намерений - или вовсе нет - соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия", - заявил Байден на пресс-конференции в Брюсселе, где он принял участие в саммите НАТО.По мнению президента США, "это навредило бы отношениям с остальным миром"."И со мной", - добавил он.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/navalnyy-1736957673.html

https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html

брюссель

россия

сша

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ив роше, брюссель, нато, в мире, россия, алексей навальный, джо байден, владимир путин, сша