Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/navalnyy-1737000070.html
Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме
Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме - РИА Новости, 14.06.2021
Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме
Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это "станет трагедией" и докажет, что "Россия не намерена соблюдать права человека". РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:58
2021-06-14T23:12
ив роше
брюссель
нато
в мире
россия
алексей навальный
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_197e39665173e8f23e5de9c6b7c3756e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это "станет трагедией" и докажет, что "Россия не намерена соблюдать права человека"."Смерть Навального стала бы ещё одним признаком того, что у России мало намерений - или вовсе нет - соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия", - заявил Байден на пресс-конференции в Брюсселе, где он принял участие в саммите НАТО.По мнению президента США, "это навредило бы отношениям с остальным миром"."И со мной", - добавил он.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210614/navalnyy-1736957673.html
https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html
брюссель
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598281039_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_802e38ab15b1d853f420c0cbfb4ef1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ив роше, брюссель, нато, в мире, россия, алексей навальный, джо байден, владимир путин, сша
Байден предупредил о последствиях в случае смерти Навального в тюрьме
22:58 14.06.2021 (обновлено: 23:12 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк

Байден заявил, что если Навальный умрет, это докажет, что Россия не соблюдает права человека

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что если Алексей Навальный умрет в тюрьме, это "станет трагедией" и докажет, что "Россия не намерена соблюдать права человека".
"Смерть Навального стала бы ещё одним признаком того, что у России мало намерений - или вовсе нет - соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия", - заявил Байден на пресс-конференции в Брюсселе, где он принял участие в саммите НАТО.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:12В России
Путин рассказал, отдавал ли он приказ убить Навального
По мнению президента США, "это навредило бы отношениям с остальным миром".
"И со мной", - добавил он.
В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 17:17
Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет
 
Ив РошеБрюссельНАТОВ миреРоссияАлексей НавальныйДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
08:12Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о "китайской угрозе"
08:06Эрдоган прибыл с визитом в Баку
08:05Экологи не выявили источник загрязнения пляжа на севере Сахалина
08:01В Приморье откроют два COVID-госпиталя из-за роста числа заболевших
Лента новостейМолния