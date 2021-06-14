https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html

Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет

Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет - РИА Новости, 14.06.2021

Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об условиях заключения Алексея Навального, заявил, что "никакого эксклюзива никому мы делать не должны", все... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:17

2021-06-14T17:17

2021-06-14T19:38

nbc

ив роше

алексей навальный

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об условиях заключения Алексея Навального, заявил, что "никакого эксклюзива никому мы делать не должны", все должны быть в равном положении, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил, что условия заключения Навального такие же, как у других заключенных."Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором Вы упомянули, это тоже касается", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20210614/putin-1736960896.html

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nbc, ив роше, алексей навальный, владимир путин