https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736968333.html
Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет
Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об условиях заключения Алексея Навального, заявил, что "никакого эксклюзива никому мы делать не должны", все... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:17
2021-06-14T17:17
2021-06-14T19:38
nbc
ив роше
алексей навальный
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об условиях заключения Алексея Навального, заявил, что "никакого эксклюзива никому мы делать не должны", все должны быть в равном положении, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил, что условия заключения Навального такие же, как у других заключенных."Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется "принцип наибольшего благоприятствования", не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором Вы упомянули, это тоже касается", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210614/putin-1736960896.html
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nbc, ив роше, алексей навальный, владимир путин
Путин заявил, что "никакого эксклюзива" для Навального в колонии не будет
17:17 14.06.2021 (обновлено: 19:38 14.06.2021)
Путин: никакого эксклюзива мы Навальному делать не будем, все должны быть в равном положении