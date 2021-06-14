https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736966247.html
Путин рассказал, кем для него является Навальный
Путин рассказал, кем для него является Навальный - РИА Новости, 14.06.2021
Путин рассказал, кем для него является Навальный
Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный для него - один из тех граждан РФ, кто осужден и находится в местах лишения свободы, сообщается на РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T17:01
2021-06-14T17:01
2021-06-14T19:33
nbc
ив роше
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный для него - один из тех граждан РФ, кто осужден и находится в местах лишения свободы, сообщается на сайте Кремля."Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736944125.html
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nbc, ив роше, замена условного срока навального, россия, алексей навальный, владимир путин
Путин рассказал, кем для него является Навальный
17:01 14.06.2021 (обновлено: 19:33 14.06.2021)
Путин заявил, что Навальный для него является одним из граждан России, который осужден