https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736966247.html

Путин рассказал, кем для него является Навальный

Путин рассказал, кем для него является Навальный - РИА Новости, 14.06.2021

Путин рассказал, кем для него является Навальный

Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный для него - один из тех граждан РФ, кто осужден и находится в местах лишения свободы, сообщается на РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T17:01

2021-06-14T17:01

2021-06-14T19:33

nbc

ив роше

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный для него - один из тех граждан РФ, кто осужден и находится в местах лишения свободы, сообщается на сайте Кремля."Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много", - приводятся на сайте слова российского президента из интервью американской телекомпании NBC.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736944125.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nbc, ив роше, замена условного срока навального, россия, алексей навальный, владимир путин