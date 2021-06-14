https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736944125.html
Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении
Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении - РИА Новости, 14.06.2021
Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении
Президент России Владимир Путин заявил, что с Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:27
2021-06-14T14:27
2021-06-14T15:29
ив роше
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим."С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим", - сообщил Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языкаСимоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, россия, алексей навальный, владимир путин
Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении
14:27 14.06.2021 (обновлено: 15:29 14.06.2021)
Путин в интервью NBC заявил, что с Навальным в колонии будут обращаться не хуже, чем с другими