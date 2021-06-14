https://ria.ru/20210614/navalnyy-1736944125.html

Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении

Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении - РИА Новости, 14.06.2021

Путин рассказал об условиях содержания Навального в заключении

Президент России Владимир Путин заявил, что с Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:27

2021-06-14T14:27

2021-06-14T15:29

ив роше

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

москва

россия

алексей навальный

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что с Алексеем Навальным в заключении будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим."С ним будут обращаться не хуже, чем с кем-либо другим", - сообщил Путин в интервью американскому телеканалу NBC News.Цитаты президента России приводятся в обратном переводе с английского языкаСимоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732774088.html

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, россия, алексей навальный, владимир путин