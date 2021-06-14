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Путин заявил о приоритетности мнения Вашингтона в НАТО
Путин заявил о приоритетности мнения Вашингтона в НАТО - РИА Новости, 14.06.2021
Путин заявил о приоритетности мнения Вашингтона в НАТО
Президент России Владимир Путин, говоря о саммите НАТО в Брюсселе, в интервью американскому телеканалу NBC заявил о приоритетности мнения Вашингтона в альянсе... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T18:24
2021-06-14T18:24
россия
nbc
нато
джо байден
владимир путин
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о саммите НАТО в Брюсселе, в интервью американскому телеканалу NBC заявил о приоритетности мнения Вашингтона в альянсе при формальном правиле принимать решения сообща."НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно... Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия. Понятно, что все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные - не очень ‒ так, аккуратно, скажем", - приводит выдержку из интервью пресс-служба Кремля.Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
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россия, nbc, нато, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
Путин заявил о приоритетности мнения Вашингтона в НАТО
18:24 14.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин заявил о приоритетности мнения США в НАТО при формальном правиле принимать решения сообща

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о саммите НАТО в Брюсселе, в интервью американскому телеканалу NBC заявил о приоритетности мнения Вашингтона в альянсе при формальном правиле принимать решения сообща.
"НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно... Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия. Понятно, что все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные - не очень ‒ так, аккуратно, скажем", - приводит выдержку из интервью пресс-служба Кремля.
Саммит НАТО проходит в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц, включая президента США Джо Байдена. На встрече в верхах обсуждается новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 16:13
Путин назвал НАТО рудиментом холодной войны
 
РоссияNBCНАТОДжо БайденВладимир ПутинВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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