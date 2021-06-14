В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов
11:42 14.06.2021 (обновлено: 13:55 14.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Столтенберг заявил, что НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии на саммите
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не будут объявлять сроки вступления новых стран, в частности Украины и Грузии, в альянс.
"Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Тбилиси сможет получить "дорожную карту" по вступлению в организацию.
Он подчеркнул, что НАТО "сконцентрируется на реформах, сконцентрируется на поддержке Грузии, модернизации оборонных институтов и структур безопасности. Наше послание таково, что двери НАТО открыты… Принимать решение о расширении нашего альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц".
На саммит Североатлантического альянса не пригласили представителей Украины и Грузии, что вызвало недовольство Киева и Тбилиси, которые рассчитывали в ближайшее время получить "план действий" по вступлению в организацию. Как сообщил накануне встречи в верхах генсек Столтенберг, союзники решили провести переговоры без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет достаточно короткой.
При этом поддержка Украины и Грузии в повестке значится, но лидеры преимущественно сконцентрируются на дальнейшем содействии реформам в этих странах. Кроме того, на саммите планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса.