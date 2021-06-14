https://ria.ru/20210614/nato-1736929718.html

В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов

В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов - РИА Новости, 14.06.2021

В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не будут объявлять сроки вступления новых стран, в частности Украины и Грузии, в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T11:42

2021-06-14T11:42

2021-06-14T13:55

йенс столтенберг

грузия

украина

безопасность

нато

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не будут объявлять сроки вступления новых стран, в частности Украины и Грузии, в альянс.Он подчеркнул, что НАТО "сконцентрируется на реформах, сконцентрируется на поддержке Грузии, модернизации оборонных институтов и структур безопасности. Наше послание таково, что двери НАТО открыты… Принимать решение о расширении нашего альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц".На саммит Североатлантического альянса не пригласили представителей Украины и Грузии, что вызвало недовольство Киева и Тбилиси, которые рассчитывали в ближайшее время получить "план действий" по вступлению в организацию. Как сообщил накануне встречи в верхах генсек Столтенберг, союзники решили провести переговоры без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет достаточно короткой. При этом поддержка Украины и Грузии в повестке значится, но лидеры преимущественно сконцентрируются на дальнейшем содействии реформам в этих странах. Кроме того, на саммите планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса.

https://ria.ru/20210614/nato-1736921798.html

грузия

украина

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йенс столтенберг, грузия, украина, безопасность, нато, в мире