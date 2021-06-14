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В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов
В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов - РИА Новости, 14.06.2021
В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не будут объявлять сроки вступления новых стран, в частности Украины и Грузии, в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:42
2021-06-14T13:55
йенс столтенберг
грузия
украина
безопасность
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не будут объявлять сроки вступления новых стран, в частности Украины и Грузии, в альянс.Он подчеркнул, что НАТО "сконцентрируется на реформах, сконцентрируется на поддержке Грузии, модернизации оборонных институтов и структур безопасности. Наше послание таково, что двери НАТО открыты… Принимать решение о расширении нашего альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц".На саммит Североатлантического альянса не пригласили представителей Украины и Грузии, что вызвало недовольство Киева и Тбилиси, которые рассчитывали в ближайшее время получить "план действий" по вступлению в организацию. Как сообщил накануне встречи в верхах генсек Столтенберг, союзники решили провести переговоры без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет достаточно короткой. При этом поддержка Украины и Грузии в повестке значится, но лидеры преимущественно сконцентрируются на дальнейшем содействии реформам в этих странах. Кроме того, на саммите планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса.
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йенс столтенберг, грузия, украина, безопасность, нато, в мире
В НАТО ответили на вопрос о сроках вступления в альянс новых членов
11:42 14.06.2021 (обновлено: 13:55 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Столтенберг заявил, что НАТО не объявит сроки вступления в альянс Украины и Грузии на саммите

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что по итогам саммита в Брюсселе не будут объявлять сроки вступления новых стран, в частности Украины и Грузии, в альянс.
"Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Тбилиси сможет получить "дорожную карту" по вступлению в организацию.
Он подчеркнул, что НАТО "сконцентрируется на реформах, сконцентрируется на поддержке Грузии, модернизации оборонных институтов и структур безопасности. Наше послание таково, что двери НАТО открыты… Принимать решение о расширении нашего альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц".
На саммит Североатлантического альянса не пригласили представителей Украины и Грузии, что вызвало недовольство Киева и Тбилиси, которые рассчитывали в ближайшее время получить "план действий" по вступлению в организацию. Как сообщил накануне встречи в верхах генсек Столтенберг, союзники решили провести переговоры без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет достаточно короткой.
При этом поддержка Украины и Грузии в повестке значится, но лидеры преимущественно сконцентрируются на дальнейшем содействии реформам в этих странах. Кроме того, на саммите планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Йенс СтолтенбергГрузияУкраинаБезопасностьНАТОВ мире
 
 
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