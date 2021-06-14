https://ria.ru/20210614/nato-1736927843.html
Генсек НАТО уверен, что альянс сможет увеличить расходы на оборону
Генсек НАТО уверен, что альянс сможет увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 14.06.2021
Генсек НАТО уверен, что альянс сможет увеличить расходы на оборону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита выразил уверенность, что лидеры на встрече в верхах договорятся о необходимости увеличить... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T11:25
2021-06-14T11:25
2021-06-14T11:25
россия
брюссель
нато
евросоюз
китай
йенс столтенберг
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита выразил уверенность, что лидеры на встрече в верхах договорятся о необходимости увеличить оборонные расходы для укрепления коллективной безопасности.Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Союзники сегодня определят масштабную повестку для НАТО, мы будем делать больше для укрепления коллективной обороны, устойчивости, развития технологий и активизации работы с партнерами, такими как Евросоюз. Для этого нам нужно обеспечить ресурсы. Нужно увеличивать национальные военные бюджеты. Уверен, что лидеры договорятся об увеличении совместных инвестиций НАТО, которые помогут обеспечить ресурсами нашу масштабную программу. Это касается военного, гражданского бюджетов, а также совместных инвестиций", - сказал он.
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россия, брюссель, нато, евросоюз, китай, йенс столтенберг, в мире
Генсек НАТО уверен, что альянс сможет увеличить расходы на оборону
Йенс Столтенберг уверен, что лидеры альянса договорятся об увеличении расходов на оборону