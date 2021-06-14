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Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю
Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю - РИА Новости, 14.06.2021
Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю
Лидеры стран НАТО на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:38
2021-06-14T10:38
2021-06-14T10:58
россия
брюссель
йенс столтенберг
нато
китай
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе.Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Мы рассмотрим Китай. Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности. Мы должны рассмотреть эти вызовы совместно как союз. Ранее эта тема в нашей стратегии никогда не значилась", - сказал он.
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россия, брюссель, йенс столтенберг, нато, китай, в мире
Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю
10:38 14.06.2021 (обновлено: 10:58 14.06.2021)
Генсек НАТО заявил, что по итогам саммита альянс впервые согласует позицию по Китаю