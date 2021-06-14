https://ria.ru/20210614/nato-1736923730.html

Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю

Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю - РИА Новости, 14.06.2021

Генсек НАТО заявил, что альянс согласует позицию по Китаю

Лидеры стран НАТО на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:38

2021-06-14T10:38

2021-06-14T10:58

россия

брюссель

йенс столтенберг

нато

китай

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе.Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе."Мы рассмотрим Китай. Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности. Мы должны рассмотреть эти вызовы совместно как союз. Ранее эта тема в нашей стратегии никогда не значилась", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210614/nato-1736922482.html

россия

брюссель

китай

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россия, брюссель, йенс столтенберг, нато, китай, в мире